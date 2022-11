LPI-NDH: Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Leinefelde (ots) - Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht über einen Balkon Zutritt zu Büroräumen. Nach dem Eindringen wurden die Räume nach Beutegut durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

