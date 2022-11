POL-HX: Unruhiges Unfall-Wochenende im Kreis Höxter

Höxter (ots) - Höxter- Fürstenau In der Zeit von Freitag, den 25. November, 19:45 Uhr, bis Samstag, den 26.November, 08:30 Uhr, kam es in Höxter- Fürstenau in der Straße "Im Graben" zu Sachbeschädigungen an drei Pkws. Je ein Opel, Mercedes und Dacia wurden zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro. Wer hat im genannten Tatzeitraum in ...

