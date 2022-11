Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Diebstählen aus zwei Pkws in Bad Driburg gesucht

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022, in der Zeit von 08:00 bis 09:40 Uhr, wurden in Bad Driburg aus zwei unverschlossenen Pkws Gegenstände entwendet. Am Siedlerplatz wurde um 08:00 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw ein Tablet im Wert von 400,- Euro entwendet. Aus einem Opel wurden in der Mühlenstraße zwei Rucksäcke mit Inhalt im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Hierbei fiel ein Radfahrer auf. Dieser wurde wie folgt beschrieben: Männlich ca. 50 Jahre alt ca. 175cm - 180cm groß korpulent weißhaariger Stoppelbart Getragen hab der Mann eine schwarze Daunenjacke. Die Kapuze hätte er weit über den Kopf gezogen. Er habe keine Brille getragen. Wer kann konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271/962-0.

