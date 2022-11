Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Borgentreich (ots)

Ein 83-jähriger Borgentreicher bog am Samstag, den 26.11.2022, um 16:50 Uhr, mit seinem Mercedes von dem Heidemühlenweg nach links in die "Saalenbrede" ab. Hierbei übersah er einen 63- jährigen Radfahrer aus Borgentreich, der den Einmündungsbereich aus Richtung Lehmtorstraße auf dem Heidemühlenweg geradeaus queren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht am Kopf verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Klinikum Warburg gebracht. Das Licht am Fahrrad war eingeschaltet, allerdings trug der Radfahrer keinen Helm. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

