Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warburg (ots)

Warburg- Ossendorf

Ein 19- jähriger Paketfahrer aus Kassel, versuchte am Freitag, den 25.11.2022, um 13:00 Uhr, aus der Straße "Lange Twete" kommend, mit seinem VW Crafter geradeaus die Nörder Straße zu überqueren. Hierbei nahm er einen VW UP mit einem 45-jährigen Fahrer aus einem Willebadessener Ortsteil die Vorfahrt, der die Nörder Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Willebadessener wurde leicht verletzt und mit dem Krankenwagen zum Klinikum Warburg gebracht. Der VW UP war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4400 Euro.

