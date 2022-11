Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Brakel (ots)

Brakel

In Brakel, im Berthold- Lauffmann- Weg, verschafften sich unbekannte Täter am Samstag, den 27.11.2022, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie an der Rückseite des Gebäude die Terrassentür aufhebelten. Aus dem Innern entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und entfernet sich danach in unbekannte Richtung. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte an die Polizei Höxter unter 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell