POL-HX: 17-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 8. November, auf Mittwoch, 9. November, kam es in der Hüffertstraße in Warburg zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft. Dort wurde eine Eingangstür gewaltsam geöffnet und anschließend Geld im niedrigen dreistelligen Bereich aus dem Kassenbereich entwendet. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen 17.10 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon ...

