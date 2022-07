POL-WAF: Oelde. Auto auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Oelder mit seinem Traktorgespann in Oelde die L793 (In der Geist) in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er durch den Kreisverkehr am Aue-Park fuhr, kippte der Anhänger um. Dadurch entstand eine tiefe Riefe auf der Fahrbahn und der Anhänger wurde deformiert. Ein großer Teil der Ladung, die aus Getreide bestand, verteilte sich auf dem Radweg. ...

mehr