POL-WAF: Oelde-Kreis Warendorf. Diebstahl aus Parfümerie - wer erkennt die Täter auf den Bildern?

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (08.07.2022, 17.00 Uhr) und Montag (11.07.2022, 07.30 Uhr) zwei Bedienelemente von Hebebühnen in Beckum gestohlen. Die Täter haben sich Zugang zu einer Baustelle am Lebensweg verschafft. Hier stahlen sie die Bedienelemente und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Umgebung nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder ...

