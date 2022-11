Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Markt-Inhaber hält Ladendieb auf

Steinheim (ots)

Bei einem versuchten Diebstahl am Mittwoch, 9. November, in einem Lebensmittelmarkt in Steinheim beobachtete der Marktleiter einen Ladendieb während der Tat und konnte ihn anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen 13.40 Uhr beobachtete der 46-jährige Inhaber des Marktes in der Straße "Am Piepenbrink" einen 47-Jährigen dabei, wie er mehrere hochwertige Spirituosenflaschen in seinen Rucksack packte und ohne zu bezahlen den Laden verließ.

Daraufhin stoppte der Geschäftsinhaber mithilfe eines 19-Jährigen Mitarbeiters den 47-Jährigen bei seinem Versuch, mit der Beute zu flüchten und hielten ihn, trotz Widerstand und Beleidigungen, bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Büro fest. Bei dem Gerangel wurde das T-Shirt des Mitarbeiters zerrissen.

Gegen den 47-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Ladendiebstahl.

Der Gefasste gab anschließend allerdings an, beim Fluchtversuch durch den Geschäftsinhaber verletzt worden zu sein, und erstattete daher seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung. Jedoch konnten weder die Polizeibeamten noch der hinzugezogene Rettungsdienst bei ihm eine Verletzung feststellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell