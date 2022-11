POL-HX: Fahrraddiebstahl in Steinheim

Bad Driburg (ots) - Unbekannte Täter sind tagsüber in ein Wohnhaus in Bad Driburg-Siebenstern eingedrungen. Der Einbruch in das Haus in der Straße "Am Niederhahn" hat sich am Montag, 07.11.2022, in der Zeit zwischen 08:20 und 16:15 Uhr ereignet. Unbekannte Täter drangen in diesem Zeitraum gewaltsam in das Gebäude ein, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ...

