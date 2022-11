Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Golf prallt gegen Traktor-Anhänger und schleudert in den Graben

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Bei einem Unfall auf der K18 zwischen Brakel und dem Modexer Turm sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 89-Jähriger fuhr am Montag, 7. November, um 17.50 Uhr mit seinem VW Golf die K18 aus Brakel kommend in Richtung Bosseborn.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die linke Fahrspur, sodass er gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Traktors prallte. Anschließend schleuderte der Golf nach rechts und blieb dort im Straßengraben schwer beschädigt liegen.

Der Fahrer und seine 91-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 EUR. Die K18 war bis 20.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell