POL-HX: Tödlicher Verkehrsunfall: Pkw prallt gegen Bäume

Steinheim (ots) - Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Steinheim sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag, 03.11.2022, gegen 15:35 Uhr auf dem Parkplatz welcher sich an der Petersilien- und Anton-Spilker-Straße befindet. Dort hatte eine 77-jährige Steinheimerin ihren grauen Fiat geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wurde sie durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ...

mehr