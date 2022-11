POL-HX: Unfallflucht in Steinheimer Innenstadt

Höxter (ots) - Am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, wurde die Polizei in Höxter über ein Körperverletzungsdelikt informiert. In einem Wohnhaus der Knochenbachstraße hatte ein 28jähriger einem 42jährigem mehrere Faustschläge versetzt. Der Geschädigte erlitt u.a. eine Gesichtsfraktur und musste in das Krankenhaus Höxter eingeliefert werden. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Im weiteren Verlauf des ...

