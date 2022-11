Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Warburg (ots)

Am Samstag Morgen, gegen 09.00 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienste im Kreis Höxter über einen Verkehrsunfall in Warburg-Herlinghausen informiert. Eine Pkw-Fahrerin (42) hatte im Bereich einer Einmündung der Ersener Straße einem Radfahrer (62) die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer trotz eines getragen Fahrradhelms erhebliche Kopfverletzungen. Zudem erlitt er Frakturen am Körper. Der Radfahrer musste in das Klinikum Kassel verbracht werden. Möglicherweise war die Sicht der Autofahrerin durch einen Müllbehälter und durch die tiefstehende Sonne beeinträchtigt. Die eingesetzten Polizeibeamten der Wache Warburg nahmen eine Unfallanzeige mit dem Tatvorwurf einer fahrlässigen Körperverletzung auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell