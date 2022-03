POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 26.03.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach VW Golf touchiert und weitergefahren - Dreieich/Sprendlingen (fg) Wer am Donnerstag in der Straße "Am Schäferpfad" unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 7 und 13 Uhr im Bereich der Hausnummer 2 ereignet hat, geben. Dort parkte ein silberner VW Golf. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den Golf offenbar gestreift und einen Schaden von ...

mehr