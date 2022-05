Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Einbruch in Wohnhaus: Bargeld entwendet

Waldachtal (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstagvormittag Zugang zu einem Wohnanwesen in Waldachtal-Vesperweiler verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnisse drangen der oder die bislang unbekannten Täter am Dienstag in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 11:25 Uhr über die rückwärtige Seite in das Haus ein. Dort öffneten sie einen Tresor und entwendeten Bargeld mit Wert im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Calw hat die Sachbearbeitung übernommen.

Zeugen zum Einbruch am südöstlichen Ortsrand von Vesperweiler werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Allgemeiner Hinweis:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei unter dem Link www.k-einbruch.de Tipps zum Einbruchschutz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell