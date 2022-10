Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Unbekannter läuft über Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter lief in der Nacht zum Montag über einen in einem Hof in der Forststraße in Gemmrigheim abgestellten Mercedes, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, in Verbindung zu setzen.

