Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Benningen und Marbach am Neckar ereignete. Eine 45 Jahre alter Pedelec-Fahrerin war gegen 11:00 Uhr in Richtung Marbach am Neckar unterwegs, als ihr auf der Neckarbrücke eine Pedelec-Lenkerin entgegenkam. Mutmaßlich, da diese zu weit links fuhr, kam es zur Kollision der beiden Frauen. Hierbei wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch, bei welchem die Geschädigte auf ihre Verletzung hinwies, fuhr die Unbekannte mit einem hellen Pedelec in Richtung Benningen davon. Sie wurde als etwa 60 Jahre alt mit hellen Haaren und Brille bezeichnet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell