POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tamm: Brand eines Pkws mit einer toten Person - Nachtrag zur Meldung vom 29.10.2022, 09:30 Uhr

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend waren die Rettungskräfte kurz nach 23:00 Uhr über ein brennendes Fahrzeug im Bereich des Grundwegs in Tamm verständigt worden. Im Zuge des Einsatzes war in dem Pkw eine tote Person festgestellt worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5356936). Bei der verstorbenen Person handelt es sich um eine 47-jährige Frau. Die bisherigen Ermittlungen sowie die Ergebnisse der am Sonntag durchgeführten Obduktion ergaben keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Beteiligung dritter Personen.

