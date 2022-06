Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Brand auf Balkon verursacht Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich eine glimmende Zigarette verursachte am Dienstag gegen 17 Uhr einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Max-Caspar-Straße in Weil der Stadt. Eine 39-jährige Bewohnerin hatte auf dem Balkon im ersten Stock geraucht und ging zurück in Ihre Wohnung. In der Folge hörte sie zunächst Geräusche auf dem Balkon und stellte dann fest, dass ihr Rattan-Sofa in Flammen stand und der Brand auf den Rollladen überzugreifen drohte. Die 39-Jährige versuchte zunächst erfolglos, das Feuer selbst zu löschen, wobei sie sich leichte Verbrennungen zuzog. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt war mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrleuten zur Brandbekämpfung vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und acht Rettungskräften am Brandort. Durch den Brand entstand an den Balkonmöbeln, dem Rollladen sowie der Fassade ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Wohnung der 39-jährigen Frau sowie die anderen Wohnungen in dem Gebäude waren nicht betroffen und blieben bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell