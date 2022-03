Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kradfahrer schwer verletzt

Bad Salzungen/ Dermbach (ots)

Am 18.03.2022 um 14:45 Uhr kam es in Dermbach in der Bahnhofstraße Wiesenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 81jähriger, ortsunkundiger Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die Wiesenthaler Straße und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der die Bahnhofstraße befuhr und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer zu Fall kam. Dieser zog sich durch den Zusammenstoß eine Verletzung am Bein zu, so dass er mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht und dort stationär behandelt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

