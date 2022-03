Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreiche Betrüger

Walldorf (ots)

Eine 59-Jährige ist Donnerstag Betrügern auf den Leim gegangen. Die Kriminellen kontaktierten die Geschädigte per Handy-Nachricht mit einer ihr unbekannten Nummer. Sie gaukelten vor, dass es sich bei der Handynummer um die ihrer Tochter handeln würde, das alte Handy defekt wäre und täuschten eine finanzielle Notlage vor. Knapp 1.900 Euro solle die Mutter für ihre Tochter überweisen. Mehrfach versuchte die Geschädigte ihre Tochter telefonisch unter der ihr bekannten Nummer zu erreichen, was jedoch misslang. Daraufhin überwies das Opfer den geforderten Geldbetrag auf die per Nachricht übersandte Bankverbindung. Erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte der Rückruf der Tochter und die Geschädigte erkannte, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen ist.

