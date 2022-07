Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehl

Halle/Saale (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am Dienstag, den 26.07.2022 um 15:45 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Halle/Saale. Der Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab zum einen, dass der aktuelle Wohnsitz des 35-Jährigen von der Staatsanwaltschaft Lübeck aufgrund eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlichen Kör-perverletzung ersucht wurde. Zum anderen wurde er per Sicherungs-haftbefehl durch das Amtsgericht Hamburg gesucht. Demnach wurde der aus Polen stammenden Mann im Februar 2021 durch das Amtsgericht Hamburg ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zunächst zur Bewährung ausgesetzt. Dies wurde allerdings widerrufen, da sich der Gesuchte nicht an seine Auflagen hielt. Zudem wird er verdächtigt, rund zwei Wochen nach dem Urteilsspruch an einem Diebstahl mitgewirkt zu haben. Der Betroffene ist ohne festen Wohnsitz und war somit für die Polizei nicht greifbar. Somit erging der Sicherungshaftbefehl. Der Mann wurde durch die eingesetzte Streife festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Noch am selbigen Abend wurde er dem zuständigen Richter im Amtsgericht Halle vorgeführt. Dieser bestätigte den Sicherungshaftbefehl, woraufhin der Mann im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Halle überführt wurde. Beide Behörden wurden über den Aufenthaltsort des Gesuchten informiert.

