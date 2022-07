Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrfachdieb muss ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Dienstagmittag, den 26. Juli 2022 wurde ein 29-Jähriger im Haupt-bahnhof Magdeburg durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Deutsche seit dem 27. Juni dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Das Amtsgericht Magdeburg hatte ihn bereits im März 2021 wegen Diebstahls in fünf Fällen zu sechs Monaten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Die Strafaussetzung zur Bewährung wurde widerrufen. Da der Gesuchte unbekannten Aufenthaltes war und sich so der Vollstreckung entzog, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Verurteilten, nahmen ihn fest und übergaben ihn im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt Burg.

