POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: E-Scooter-Fahrer stürzt und leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Ludwigsburg (ots) - Ein zunächst unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Sonntag ein Pedelec, das im Oregonweg in Kornwestheim-Pattonville abgestellt war. Die 46 Jahre alte Eigentümerin bemerkte den Diebstahl am Sonntagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da das Fahrrad mit einem GPS-Sender ausgestattet ist, konnte die Besitzerin es am Sonntagabend in Möglingen orten und die Polizei verständigen. In ...

