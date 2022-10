Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Roller entwendet und beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr aus einer offenstehenden Garage in der Teichstraße in Steinheim an der Murr einen Motorroller. Mutmaßlich, da das Fahrzeug aufgrund eines platten Reifens nicht fahrfähig war, stellten die Unbekannten es nur etwa 150 Meter weiter in der Lehenstraße ab und flüchteten. Einem Passanten fiel der Roller, der zudem frische Beschädigungen aufwies, auf und er verständigte die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 823060, in Verbindung zu setzen.

