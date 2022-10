Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Mehrere Fahrzeuge in der Wengertstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstagabend 21:00 Uhr und Sonntagmorgen 08:30 Uhr in der Wengertstraße in Schönaich ihr Unwesen und rissen oder traten an mindestens drei geparkten Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel ab. Zunächst wurde die Sachbeschädigung an einem weißen VW-Transporter gemeldet und später an einem blauen Renault Clio. Bei der daraufhin erfolgten Überprüfung der Tatörtlichkeit durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen wurde noch ein in gleicher Weise beschädigter roter Fiat Panda festgestellt. An weiteren zwei Fahrzeugen waren die Außenspiegel umgeklappt, jedoch augenscheinlich nicht beschädigt worden. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 in Verbindung zu setzen.

