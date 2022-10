Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1115

Mundelsheim: Unfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer war am Sonntag gegen 19:30 Uhr auf der Landesstraße 1115 aus Richtung Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Fahrtrichtung Ottmarsheim unterwegs und wollte nach links auf die Großbottwarer Straße nach Mundelsheim abbiegen. Mutmaßlich übersah er dabei eine ihm entgegenkommende 23-Jährige mit ihrem Fiat Punto, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide unfallbeteiligten Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 8.000 Euro an dem Skoda und rund 5.000 Euro an dem Fiat.

