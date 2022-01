PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrecher in Limburg unterwegs+++Fahrzeugbrand in Kirberg+++Fahrzeug überschlägt sich bei Dauborn+++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher in Limburg unterwegs,

Limburg, Am Renngraben, Dienstag, 25.01.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26.01.2022, 12:00 Uhr

(wie) In Limburg waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten versuchten in der Straße "Am Renngraben" mehrere Hauseingangstüren aufzuhebeln, scheiterten jedoch an den Türen. Allerdings gelang es den Einbrechern die Schlupftür eines Sektionaltores aufzuhebeln. Aus der dahinterliegenden Tiefgarage entwendeten sie dann ein weißes Mountainbike der Marke "Cube". Danach entkamen die Einbrecher unerkannt. Der Wert des Mountainbikes wird auf ungefähr 3.000 EUR geschätzt. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Fahrzeugbrand in Kirberg,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße (B417), Mittwoch, 26.01.2022, 16:20 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag brannte in der Ortsdurchfahrt von Kirberg ein Auto. Feuerwehr und Polizei wurden in die Mainzer Landstraße gerufen, da ein PKW dort in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Auto bereits in Flammen. Da es nah an einer Hauswand stand, wurde diese durch den entstehenden Qualm verrußt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, Grund für das Feuer war augenscheinlich ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Die Mainzer Landstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden.

3. Drei Verletzte bei Unfall zwischen Erbach und Dauborn, Hünfelden, Landesstraße 3030, Mittwoch, 26.01.2022, 07:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurden drei Personen bei einem Auffahrunfall bei Hünfelden verletzt. Eine 20-Jährige befuhr mit einem Hyundai die L 3030 von Erbach kommend in Richtung Dauborn. An einer Kreuzung fuhr sie auf den Fiat einer 47-Jährigen auf, der dadurch gegen das Heck eines KIA einer 36-Jährigen geschoben wurde. Alle drei Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da verschiedene Betriebsstoffe aus den beschädigten Autos ausgelaufen waren, musste die Landesstraße für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 EUR.

4. Fahrzeug überschlägt sich bei Dauborn, Hünfelden, Landesstraße 3030, Mittwoch, 26.01.2022, 18:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend verletzte sich eine Autofahrerin, als sie sich mit ihrem Fahrzeug bei Dauborn überschlug. Die 20-Jährige war mit einem Ford auf der L 3030 zwischen Gnadenthal und Dauborn unterwegs. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang Dauborn verlor sie die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich um kam auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

