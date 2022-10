Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zum Montag in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg ereignete. Bislang unbekannte Täter warfen mutmaßlich mit einem Stein gegen die Scheibe einer Eingangstür eines Ladengeschäftes und beschädigten diese hierdurch nicht unerheblich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

