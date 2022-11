Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schläger in Polizeigewahrsam

Höxter (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, wurde die Polizei in Höxter über ein Körperverletzungsdelikt informiert. In einem Wohnhaus der Knochenbachstraße hatte ein 28jähriger einem 42jährigem mehrere Faustschläge versetzt. Der Geschädigte erlitt u.a. eine Gesichtsfraktur und musste in das Krankenhaus Höxter eingeliefert werden. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Im weiteren Verlauf des Polizeieinsatzes wurde der 28jährige zunehmend aggressiver und sollte ins Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Zur Durchsetzung der Maßnahme setzten die Polizeibeamten Pfefferspray ein. Dem Tatverdächtigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Auch die Staatsanwaltschaft Paderborn wurde während des Einsatzes über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Weitere Ermittlungen dauern an.

