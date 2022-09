Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 66-Jähriger leblos aus dem Hafenbecken in Kamminke geborgen

Heringsdorf/Insel Usedom (LK V-G) (ots)

Am 20.09.2022 gegen 19:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei von der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitgeteilt, dass im Hafen in Kamminke ein 66-jähriger polnischer Staatsangehöriger von einem Boot vermisst wird. Trotz sofortiger und umfangreicher Suchmaßnahmen auch durch die umliegenden Feuerwehren aus Kamminke, Zirchow, Ahlbeck und Ückeritz konnte diese männliche Person nur noch tot aus dem Hafenbecken geborgen werden. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat der Kriminaldauerdienst aus Anklam noch am Ort die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Mit freundlichen Grüßen EPHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

