Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Pedelec-Fahrerin verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag (01.07.2022), gg. 17.15 h, wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall auf der B 39, in Höhe Neustadt-Geinsheim gemeldet. Eine 76jährige Pedelec-Fahrerin wollte im Bereich der Einmündung der Straße "Im Hirschgarten" die Bundesstraße überqueren. Eine Zeugin hörte ein Unfallgeräusch und sah, wie sich ein unbekanntes Fahrzeug in Richtung Speyer entfernte. Die Pedelec-Fahrerin erlitt Abschürfungen und Prellungen. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell