Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug über Messengerdienst; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

/Esslingen (RT/ES): Über Messengerdienst betrogen

Unbekannte Betrüger haben am Montag gleich zwei Frauen um mehrere tausend Euro betrogen. In Mittelstadt hatte eine Frau eine Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer über Whatsapp erhalten, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Mit der bekannten Masche, vor der die Polizei fortlaufend warnt, gaukelte der Betrüger seinem Opfer vor, dass sie ihr Handy verloren und deshalb eine neue Telefonnummer hätte. Zudem täuschte er eine ausstehende Rechnung vor, die dringend beglichen werden müsse. Ohne mit der angeblichen Tochter Rücksprache zu halten überwies die Frau daraufhin den geforderten Betrag. Wenig später flog der Betrug dann auf. Mit genau der gleichen Masche wurde eine Frau in Esslingen betrogen. Hier gab sich der Betrüger als Sohn aus, der angeblich sein Handy verloren hatte, weshalb er eine neue Telefonnummer habe. Die Frau überwies einen vierstelligen Betrag für angeblich offenstehende Rechnungen des Sohnes. Nachdem die Frau am Abend Kontakt mit dem richtigen Sohn aufgenommen hatte, erkannte sie den Betrug.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseit e-und-aktionen/aktuell es/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen -whatsapp/ (cw)

Nürtingen (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Im Bereich Millotstraße / Metzinger Straße sind am Montagmittag, gegen 13.20 Uhr, zwei Radfahrer zusammengestoßen. Da den derzeitigen Ermittlungen zufolge ein 14 Jahre alter Jugendlicher nicht äußerst rechts fuhr, kam es zur frontalen Kollision mit einem 69-jährigen Pedelec-Lenker. Während sich der 69-Jährige dabei augenscheinlich nur leichte Verletzungen zuzog und vor Ort versorgt werden konnte, wurde der wohl schwer verletzte Jugendliche vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Frickenhausen (ES): Einbrecher in Frickenhausen unterwegs

Zwei Vereinsgebäude in Frickenhausen sind in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, zehn Uhr, gelangte der Täter gewaltsam in die Objekte in der Hegelstraße sowie der Straße Im Käppele. Auf seiner Suche nach möglichem Diebesgut richtete der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zwischen Sonntag und Montag war auch in einen Gasthof in der Eisenbahnstraße eingebrochen worden (siehe Pressemitteilung vom 10.10.2022 / 16.49 Uhr). Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (mr)

Dettingen (ES): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Ein 16-Jähriger befuhr mit einem Motorroller gegen 17.30 Uhr die Hanfstraße in Dettingen. An der Kreuzung mit der Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 26 Jahre alten VW-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Golf stürzten der Roller-Lenker und sein 17 Jahre alter Sozius von dem Zweirad. Der Beifahrer erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in die Klinik geflogen werden. Er hatte keinen Helm getragen. Der 16-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst neben dem Hubschrauber mit einem Großaufgebot von vier Fahrzeugen, darunter zwei Notärzten, an der Unfallstelle. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der B 464 erlitten. Ein 25-Jähriger war kurz vor 17.30 Uhr mit einem Sprinter auf der Bundesstraße von Dettenhausen herkommend in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes wollte ein vorausfahrender Pkw-Lenker nach links auf diesen abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Der 25-Jährige bremste daraufhin mit seinem Lieferwagen ebenfalls ab. Ein ihm nachfolgender, 69 Jahre alter Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner BMW auf den Sprinter auf. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Seine Maschine kam von der Straße ab und blieb im Grünstreifen liegen. Der 69-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag in der Tübinger Weststadt ereignet. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 14.50 Uhr mit einem Mercedes Benz die Rheinlandstraße. An der Einmündung der Herrenberger Straße bremste er vor einer auf Rot schaltenden Ampel ab. Ein nachfolgender, 54 Jahre alter Audi-Lenker bemerkte dies zu spät und krachte mit Wucht in den Mercedes. Der 43-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich

Zur Kollision zweier Autos ist es am Montagnachmittag auf der Kreuzung Hirschbergstraße / Längenfeldstraße gekommen. Gegen 16.20 Uhr war eine 81-jährige Citroen-Lenkerin auf der Hirschbergstraße stadteinwärts unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Längenfeldstraße geradeaus überqueren. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den von links kommenden BMW eines 18-Jährigen, worauf es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei verletzte sich die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde wie der BMW-Lenker und sein gleichaltriger Mitfahrer vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro. Die Lichtzeichenanlage der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. (mr)

Hechingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Auf rund 30.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der am späten Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 entstanden ist. Kurz nach 23 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem Jaguar von Hechingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach mehreren Dutzend Metern Fahrt in der Grünfläche mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Pkw wurde in der Folge abgeschleppt. (mr)

