Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Gemeldeter Zimmerbrand; Pkw-Lenker nachträglich verstorben

Reutlingen (ots)

Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 83-Jähriger am Sonntagnachmittag beim Sturz von seinem Fahrrad zugezogen. Der Senior war gegen 15.20 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Radweg von Bronnweiler in Richtung Gönningen unterwegs. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (rn)

Metzingen (RT): Kollision beim Einfahren

Auf rund 20.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 210 (Neuffener Straße) entstanden ist. Der 41 Jahre alte Lenker eines VW Polo wollte gegen 17.40 Uhr vom Weinberg herkommend auf die Landesstraße einfahren und krachte dabei mit seinem Wagen in die Beifahrerseite eines Audi A3, dessen 29-jähriger Fahrer in Richtung Kohlberg unterwegs war. Am Audi, der später abgeschleppt werden musste, löste dadurch das Airbag-System aus. Die beiden Fahrer sowie die 28-jährige Beifahrerin im Audi wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Bad Urach (RT): In Bar eingebrochen

Eine Bar in der Stuttgarter Straße ist am Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 10.20 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und brach dort zwei Spielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Sonntagnachmittag auf der Schenkenbergstraße zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr wollte eine Neunjährige mit ihrem Fahrrad die dortige Fahrbahn überqueren. Offenbar ohne auf einen in Richtung Stadtmitte fahrenden Rennradlenker zu achten fuhr sie los. Der 53-Jährige versuchte daraufhin noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide stürzten in der Folge zu Boden. Während der Rennradfahrer mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde die leichtverletze Neunjährige vor Ort von der Rettungswagenbesatzung untersucht. (rn)

Esslingen (ES): Radlerin gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine Radlerin, die am Sonntagnachmittag zwischen Oberhof und Oberesslingen gestürzt ist. Die 33-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Rennrad auf L1150 von Oberhof in Richtung Oberesslingen unterwegs, als sie kurz vor der ersten scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und ins Schlingern kam. In der Kurve stürzte sie und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Polo kam. Dessen 19 Jahre alter Fahrer hatte zuvor noch vergeblich versucht, durch eine Notbremsung eine Kollision zu verhindern. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Lenningen (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Sonntagnachmittag auf der L1212 gekommen. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seiner Husqvarna die Landesstraße von Schopfloch kommend in Richtung B465. Auf Höhe eines dortigen Gasthofs erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende 47-Jährige mit ihrem Skoda nach links abbiegen wollte und fuhr auf den bremsenden Pkw auf. Der 32-Jährige stürzte anschließend zu Boden und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen den entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen prallte. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Weil von ihr auch Betriebsmittel ausgelaufen waren, war die Straßenmeisterei zum Abstreuen angerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Gemeldeter Zimmerbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, in die Theodor-Heuss-Straße in Altingen ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte es im Bereich einer Deckenbeleuchtung zu qualmen begonnen, wodurch auch die Holzdecke verrußt wurde. Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Räume gelüftet. Sie sind weiterhin bewohnbar. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. (mr)

Bisingen (ZAK): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag entstanden. Kurz vor 9.30 Uhr war eine 71 Jahre alte Frau mit einem Audi auf der Thanheimer Straße unterwegs und kollidierte dabei mit ihrem Wagen mit einem geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch gegen einen ebenfalls abgestellten Lada geschoben. Der Pkw der Unfallverursacherin sowie der Seat waren anschließend nicht mehr fahrtauglich. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Hechingen-Schlatt (ZAK): Verunglückter Pkw-Lenker verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.09.2022 / 16.53 Uhr

Der 72-jährige Peugeot-Fahrer, der am Mittwoch, dem 28.09.2022, gegen 12.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B32 schwer verletzt worden war, ist im Laufe des vergangenen Sonntags im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann mit seinem Peugeot auf der B32 von Jungingen in Richtung Hechingen unterwegs, als er in einer Linkskurve in der Ortsdurchfahrt Schlatt aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw-Zug, dessen 36 Jahre alter Fahrer zuvor noch vergeblich versuchte hatte, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu verhindern. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Sonntag verstarb. (cw)

