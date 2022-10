Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermeintlicher Gasgeruch

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vermeintlicher Gasgeruch

Gasgeruch hat am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Stäudach zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 14.15 Uhr alarmierten die Inhaber einer Wohnung die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem sie wohl seit mehreren Tagen Gasgeruch in ihrer Wohnung festgestellt und sich nun auch Unwohlsein und Schwindel einstellt hatten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte rasch Entwarnung geben. Weder waren Gasgeruch noch sonstige Beeinträchtigungen mess- oder feststellbar. Auch Messungen des örtlichen Energieversorgers ergaben keinerlei Hinweise auf ausgetretenes Gas. Die beiden Wohnungsinhaber wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell