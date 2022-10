Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbrüche; Auseinandersetzung; Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Unterhausen erlitten. Ein 33-Jähriger war gegen 19.25 Uhr mit seinem Audi auf der Moltkestraße in Richtung Holzelfinger Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 62-Jährigen und stieß mit ihrem Opel zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. (rn)

Gomadingen (RT): Brand in Steingebronn

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in die Brunnhalde nach Steingebronn ausgerückt. Dort hatte nach derzeitigem Kenntnisstand wohl aufgrund entsorgter heißer Asche zunächst eine Biomülltonne zu brennen begonnen, worauf die Flammen auch auf zwei Tannen übergriffen. Die Bäume mussten zum Ablöschen von der Feuerwehr gefällt werden. Verletzt wurde wie bislang bekannt ist niemand. (mr)

Metzingen-Glems (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Nelkenweg ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchte in der Folge in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung unter Bekannten

Am Donnerstagabend ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mettingen gekommen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge befuhr ein 43-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw die Obertürkheimer Straße in Richtung Esslingen. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle soll ein 30 Jahre alter Bekannter, mit dem es offenbar bereits im Vorfeld zu Streitigkeiten gekommen war, Steine auf den vorbeifahrenden Wagen geworfen haben. Der 43-Jährige soll sein Auto daraufhin in Richtung des 30-jährigen Fußgängers und dessen jugendlichen Begleiters gelenkt haben, sodass der Ältere offenbar zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der 43-Jährige anschließend weiterfuhr, soll der 30-Jährige mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Kräfte nahmen den 30-Jährigen und seinen Begleiter, die zu Fuß geflüchtet waren, später in der Obertürkheimer Straße vorläufig fest. Eine Schreckschusswaffe wurde nicht aufgefunden, jedoch wurden an der Bushaltestelle entsprechende Hülsen sichergestellt. Auch der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei wieder auf freien Fuß entlassen. Die beiden 30 und 43 Jahre alten Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Mössingen (TÜ): Transporter contra Motorrad

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Gegen 14.50 Uhr wollte der 68 Jahre alte Lenker eines VW Crafter von der Daimlerstraße aus nach links in die Siemensstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 58-jährigen Motorradfahrer. Der Biker stürzte dabei von seiner Harley-Davidson. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Das Zweirad musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Mössingen (TÜ): Kind bei Sturz verletzt

Ein zwölfjähriges Kind ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Grabenstraße nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Der Junge war dort gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. (mr)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angriffen und verletzt

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 19-Jähriger entgegen, der am frühen Freitagmorgen an einer Tübinger Jugendherberge randaliert und Polizeibeamte angegriffen und verletzt hat. Gegen 1.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der alkoholisierte Heranwachsende zunächst im Gebäude und nach dem Verweis aus der Unterkunft davor weiter randaliert hatte. Auch der Aufforderung, sich vom Gelände zu entfernen, wollte er nicht akzeptieren. Als die Polizeibeamten den jungen Mann ansprechen wollten, griff dieser unvermittelt die Einsatzkräfte mit Faustschlägen an. Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen gelang es, dem aggressiven 19-Jährigen Handschließen anzulegen und ihn vorläufig festzunehmen. Da sich bei ihm neben der erkennbaren Alkoholisierung zudem Hinweise auf den Einfluss illegaler Drogen ergaben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der junge Mann, der nicht zu beruhigen war, wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Polizeibeamte so schwer verletzt, dass sie ärztlich behandelt werden mussten und ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. (cw)

Rangendingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Hechinger Straße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 4.10 Uhr gelangten die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude. Dort hebelten sie Türen zu den Büros auf und durchwühlten die Schränke, Schubladen und Behältnisse auf ihrer Suche nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

