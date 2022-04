Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Elf-Freunde-Kreisel ist es am Montagabend um 19 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer kam aus der Kohlenhofstraße und fuhr in den Kreisel ein. Aus der Eisenbahnstraße fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw ebenfalls in den Kreisverkehr ohne auf den bevorrechtigten Zweiradfahrer zu achten. Der 58-jährige Harley-Fahrer wich dem Auto aus. Dabei stürzte er mit seinem Motorrad zu Boden. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Der Kradfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Hüfte. Vorsorglich brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Seine Harley-Davidson wurde bei dem Sturz so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Angehörige des Verletzten holten das Motorrad ab.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand kein Schaden. |mhm

