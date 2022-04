Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Spendensammlerin

Kaiserslautern (ots)

Eine möglicherweise betrügerische Spendensammlerin war am Mittwoch in der Burgstraße unterwegs. Eine Jugendliche erschien am Donnerstag auf der Dienststelle der Polizei und erstattete Anzeige. Die 17-Jährige war gegen 16:50 Uhr in der Burgstraße unterwegs, als eine offensichtlich taube Frau auf sie zu kam und um "Spenden für Behinderte" bat. Die Jugendliche wollte ihr zehn Euro geben, hatte aber nur einen 50 Euro Schein dabei, den sie wechseln wollte. Die Frau nahm die 50 Euro und machte sich damit aus dem Staub. Die 17-Jährige beschrieb die Frau als circa 45 Jahre alt, ungefähr 1,68 Meter groß. Sie hatte die dunkel braunen Haare zu einem Zopf gebunden. Die Frau war komplett schwarz gekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es wichtig ist, aufzupassen, wem man sein Geld anvertraut. Damit Spenden nicht in die falschen Hände geraten, sondern dort ankommen, wofür sie auch gedacht sind, bieten die Präventionsexperten der Polizei auf ihrer Internetseite ein paar wichtige Informationen zum Thema "richtig Spenden": https://s.rlp.de/1wCxF . |elz

