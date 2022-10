Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Widerstand, Einbruch, Automatendiebstahl, Zimmerbrand

Reutlingen (ots)

Zigarettenautomat entwendet

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Auchtertstraße entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Standfuß des Gerätes gegen 01.20 Uhr abgesägt und anschließend der gesamte Automat in einen Pkw zum Abtransport verladen.

Metzingen (RT): Unfall am Bahnübergang

Am Bahnübergang in der Noyon-Allee ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Triebwagen der Ermstalbahn gekommen. Ein 49-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 23.15 Uhr die Noyon-Allee von der Ulmer Straße kommend und missachtete das Rotlicht des halbseitig beschrankten Bahnüberganges. Es kam zum leichten Zusammenstoß mit einer aus Metzingen Richtung Bad Urach ausfahrenden Regio-Bahn. Der 49-jährige Zugführer erlitt durch einen Schock leichte Verletzungen. Auf Grund einer derzeit eingerichteten Baustelle ist die Verkehrsführung in diesem Bereich geändert, weshalb der Fahrzeugverkehr teilweise über die Gegenspur geführt wird. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Schaden von ca. 7.000 Euro, an der Bahn von ca. 15.000 Euro. Da das Ausmaß des Unfalles zu Beginn nicht bekannt war und sich ungefähr 30 Reisende im Zug befanden, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, sowie der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften, aus. Ebenfalls vor Ort waren ein Notfallmanager der Bahn sowie der Kreisbrandmeister. Der Unfall wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen.

Zwiefalten (RT): Zimmerbrand

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes am Samstagabend gegen 20.25 Uhr in die Christianstraße ausgerückt. Dort war es auf Grund eines technischen Defekts in einem Zimmer zur starken Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf zum Brand gekommen. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer verhindern. Der Rettungsdienst, der mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort war, wurde glücklicherweise nicht benötigt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Pliezhausen (RT): Betrunken Widerstand geleistet

Eine Betrunkene leistete bei ihrer Ingewahrsamnahme am Samstagabend Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen 18.30 Uhr wurde eine stark alkoholisierte, laut schreiende und zeitweise auf dem Boden im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes liegende Frau, gemeldet. Die angetroffene 38-Jährige musste durch die Polizei letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der ärztlichen Haftfähigkeitsuntersuchung schlug und trat sie um sich und biss einer Polizeibeamtin in den Finger. Außerdem beleidigte sie die Polizisten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Abschließend musste sie zur Ausnüchterung eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizeibeamtin konnte leicht verletzt ihren Dienst fortsetzen.

Deizisau (ES): Mit Leitplanken kollidiert und Notrufsäule umgefahren

Am Samstagnachmittag ist es auf der B 10 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw gekommen. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein 39-Jähriger gemeinsam mit seinen beiden 5 und 7 Jahre alten Kindern die Bundestraße in Richtung Plochingen/Göppingen. Im Bereich der Ausfahrt Deizisau/Plochingen kam der 39-Jährige mit seinem VW Polo zunächst nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte hierbei mit einer Notrufsäule. Daraufhin prallte der VW Polo gegen die Leitplanke und schleuderte über den Grünstreifen und die Fahrbahn, bis das Fahrzeug schließlich quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die beiden Kinder, die angegurtet waren und in Kindersitzen saßen, blieben ebenso, wie der angegurtete Vater unverletzt. Der VW war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt schätzungsweise 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Plochingen (ES): Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

In eine Doppelhaushälfte ist am Samstagabend kurz vor 20.00 Uhr in der Plochinger Teckstraße auf dem Stumpenhof eingebrochen worden. Nachdem aufmerksame Nachbarn während der Abwesenheit der Bewohner verdächtige Wahrnehmungen machten und ein eingeschlagenes Fenster feststellten, alarmierten sie umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofortigen polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass der Einbrecher mehrere Räume nach Stehlenswertem durchsucht hatte und den Tatort kurz zuvor verlassen haben musste. Eine Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Polizeihundeführer, beteiligten, verlief erfolglos. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang unklar. Ersten Zeugenangaben zufolge ist der Einbrecher männlich, ca. 180 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und trug enganliegende Sportkleidung. Kriminaltechniker haben die Spurensicherung durchgeführt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Köngen (ES): Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Imanuel-Maier-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Gegen 17.10 Uhr kollidierte der 51-jährige Fahrer eines 3er BMW mit dem Audi A1 einer 26-Jährigen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Angesichts seiner Alkoholisierung musste der BMW-Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Mössingen (TÜ): Wegen Wildtier von der Fahrbahn abgekommen

Weil er einem Wildtier ausgewichen ist, ist ein 19-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergefahren wobei zwei Mitfahrer verletzt worden sind. Zu dem Unfall kam es am Samstagabend gegen 22.50 Uhr auf der L 384 von Mössingen in Richtung Nehren. Der 19-jährige Toyota-Lenker geriet nach einer Lenkbewegung ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Dohle. Seine 17- und 19-Jahre alten Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Unfallfahrer selbst blieb unverletzt. Sein Fahrzeug, an dem ein Schaden von ca. 9.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die L 384 gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Balingen (ZAK): Stark betrunkener Rollerfahrer

Ein aufmerksamer Passant hat am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, der Polizei einen offensichtlich stark alkoholisierten Kleinkraftradfahrer gemeldet. Der 60-jährige Rollerfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Albrechtstraße. Hierbei beobachtete der Anrufer, dass der Rollerfahrer im Stand mitsamt seinem Fahrzeug umkippte. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte bei dem Rollerfahrer einen Atemalkoholwert von über 2 Promille feststellen. Weiterhin stellte die Polizei fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem 60-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

