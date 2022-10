Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall, Einbruch, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall

Am Freitagabend ist es an der Einmündung Storlachstraße/Sondelfinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-Jähriger musste um 17.38 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse an der Einmündung zur Storlachstraße anhalten, um dem Querverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Dies erkannte ein nachfolgender 32-jähriger Fahrer eines VW-Polo zu spät und fuhr auf die A-Klasse auf. Der 41-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Esslingen (ES): Einbruch

Am Freitagabend ist es im Anna-Schieber-Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18.00 und 21.45 Uhr durch das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden eine Vielzahl von Schränken und Schubladen durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Esslingen (ES): Gestürzter Fahrradfahrer aufgrund zu schwerem Gepäck

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer hatte am Freitag um 17.15 Uhr die Hindenburgstraße von der Olgastraße kommend in Richtung Reutlinger Straße befahren. An seinem Lenker transportierte er einige, teils schwere Tüten, weshalb er mit seinem Fahrrad nach rechts abkam und gegen einen geparkten Mercedes Benz C220 fuhr. Das Vorderrad geriet in der Folge zwischen den Mercedes Benz und einen ebenfalls dort parkenden PKW Skoda Superb. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei von seinem Fahrrad auf das Heck des Skodas und wurde leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Zu den Schadenshöhen an beiden PKWs können noch keine Aussagen getroffen werden.

Filderstadt (ES): Nach Unfall weitergefahren

Ein 20-jähriger Harley-Davidson Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen am Freitag um 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er hatte die Bonländer Hauptstraße ortsauswärts befahren. Ihm kam eine 42-Jährige mit ihrem Smart Forfour entgegen, welche nach links in die Hohe Straße abbiegen wollte. Hierbei hatte sie den Harley-Davidson Fahrer übersehen. Dieser leitete eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam hierbei zu Fall. Zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Harley Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Smartfahrerin hatte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, konnte jedoch später an ihrer Wohnanschrift in Leinfelden-Echterdingen angetroffen werden. An der Harley-Davidson ist ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden.

Tübingen (TÜ): Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer

Am Freitagnachmittag, um 15.30 Uhr, ist es an der Kreuzung Kelternstraße/Belthlestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der Herrenberger Straße herkommend vorschriftswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung Kelternstraße, um nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Hierbei kam ihr ein 6-jähriges Mädchen aus Richtung Innenstadt entgegengerannt. An der Hausecke kam es schließlich zur Kollision. Die Radfahrerin konnte sich noch abfangen, das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Es entstand kein Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Anhaltesignale missachtet

Am Samstagmorgen, um 01.50 Uhr, ist einer Polizeistreife in der Sigwartstraße ein Motorroller aufgefallen, da der Sozius keinen Helm trug. Die Personen sollten einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Rollers missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Streife und setzte seine Fahrt in die Untere Schillerstraße fort. Am Ende der Sackgasse kollidierte er mit einem hohen Bordstein und der Roller fiel um. Beide Personen flüchteten daraufhin zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Der Fahrer, ein 17-Jähriger aus Tübingen, konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Die andere Person konnte entkommen. Bei der Festnahme zog sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zum Sozius dauern an. Der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln führte.

Rottenburg-Bieringen (TÜ): Bagger umgekippt

Am Freitag ist es im Hörnleweg zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 56-Jähriger führte um 17.35 Uhr mit einem Kleinbagger an den Außenanlagen eines Neubaus Tiefbauarbeiten durch. Beim Drehen des Schaufelarms verlor der Bagger an dem stark abschüssigen Gelände seine Standfestigkeit, kippte, überschlug sich und kam schließlich auf der linken Seite zur Endlage. Der Baggerführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch die Luftrettung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Bagger beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Verletzt nach Vorfahrtsverletzung

Nach ersten Erkenntnissen hat eine 52-Jährige leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag erlitten. Gegen 16.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Renault Twingo die Goethestraße und wollte weiter geradeaus in die Brühlstraße. Im Kreuzungsbereich Allmandstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Ford Fiesta, welcher von einem 30-jährigen Fahrer gelenkt wurde und kollidierte mit diesem. Die Renault Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Balingen (ZAK): Auffahrunfall

Am Freitag um 13.50 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes Benz Reisebus und einem Renault Twingo gekommen. Beide Fahrzeuge hatten die Wilhelm-Kraut-Straße (B463) stadteinwärts befahren. An der Abzweigung auf die B27, an der dortigen Ampel, bremste die 30-jährige Renault Fahrerin ihr Fahrzeug aufgrund Gelblicht ab. Der 61-jährige Busfahrer fuhr in der Folge mit seinem Reisebus auf den Renault auf. Die Renault Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Im Reisebus wurde keiner der Insassen verletzt, der Weitertransport erfolgte durch einen Ersatzbus. An beiden Fahrzeugen ist jeweils ein Schaden von 3.000 Euro entstanden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppwagen geborgen. Die B463 musste in Fahrtrichtung Balingen für zirka eine Stunde gesperrt werden, wobei der Verkehr über Balingen-Weilstetten abgeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell