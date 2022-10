Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand bei Verkehrskontrolle; Einbrüche in Gaststätte und Vereinsheime; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Bei Verkehrskontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagvormittag gegen einen 68 Jahre alten Mann. Der Autofahrer sollte gegen 9.45 Uhr aufgrund der offensichtlich fehlenden Zulassung seines Dacia einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem er den Anhaltezeichen der Beamten in der Straße Unter den Linden zunächst keine Folge geleistet hatte, stoppte er den Wagen in der Rommelsbacher Straße an der Einmündung zur Föhrstraße. Den Anweisungen der Beamten, sich auszuweisen, die Fahrzeugpapiere vorzulegen und auszusteigen kam er nicht nach. Um eine eventuelle Weiterfahrt zu verhindern, sollte der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt werden. Dagegen leistete der 68-Jährige Widerstand und schlug nach den Beamten. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte er vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der 68-Jährige, der zunächst über Schmerzen klagte, verweigerte eine Behandlung durch den vorsorglich alarmierten Rettungsdienst. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Sein nicht zugelassener Wagen wurde abgeschleppt. (rn)

Frickenhausen (ES): Einbruch in Linsenhofen

In einen Gasthof in der Eisenbahnstraße ist zwischen Sonntag, 21.45 Uhr, und Montag, neun Uhr, eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Tür Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem, verließ jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand die Gaststätte ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall auf Supermarktparkplatz

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Neuer Markt in Leinfelden sind zwei Beteiligte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz vor zwölf Uhr übersah eine 78 Jahre alte Ford-Lenkerin beim rückwärts Ausparken einen hinter dem Wagen vorbeilaufenden 84-Jährigen, der vom Pkw touchiert wurde und daraufhin zu Boden stürzte. Er wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Personen kamen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Nürtingen (ES): In Vereinsheime eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Straße Schollenhölzle ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumen, die er nachfolgend durchsuchte. Dabei stieß er auf die Getränkekasse, die er ausplünderte. Mit seiner Beute macht er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Im ungefähr gleichen Zeitraum wurde auch im Stadtteil Reudern in ein Vereinsheim eingebrochen. In der Hülenbergstraße hebelte ein Unbekannter die Eingangstür des Gebäudes auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er einige Süßigkeiten. Der angerichtete Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro übersteigt den Wert des Diebesguts auch hier bei Weitem. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere auch, ob beide Taten demselben Täter zuzurechnen sind. (cw)

