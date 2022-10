POL-NE: Lebensältere Grevenbroicherin überrumpelt - Zeugen gesucht

Dormagen (ots) - Am Freitag (07.10.), gegen 14:00 Uhr, wurde ein Pkw in Dormagen an der Straße "Am Sülzhof" in einer Einfahrt geparkt. Als der Besitzer des Fahrzeuges am Samstag (08.10.), gegen 10 Uhr, zu dem Fahrzeug zurückkehrte, konnten Aufbruchspuren am Heck festgestellt werden. Es wurden diverse Werkzeuge aus mehreren Werkzeugkästen sowie unterschiedliche Akkugeräte entwendet. Das Kriminalkommissariat 14 hat die ...

mehr