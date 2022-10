Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Samstag (08.10), gegen 11:25 Uhr, kam es auf der Mühlenstraße in Neuss zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Das hintere Fenster auf der Fahrerseite wurde von einem unbekannten Tatverdächtigten eingeschlagen. Daraufhin entwendete der mutmaßliche Dieb zwei leere Einkaufstaschen sowie eine Umhängetasche aus Leder in grell orangener Farbe aus dem geparkten Pkw. Er entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Rosengarten. Zeugen konnten den Unbekannten wie folgt beschreiben: der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er hatte mittellange schwarze Haare. Seine Hautfarbe wurde als "dunkel" beschrieben. Der Unbekannte soll eine schwarze, dünne Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

