Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch drangen bislang Unbekannte in eine Schule in Heidenheim ein und stahlen Elektroartikel.

Ulm (ots)

Am Dienstag stellten Lehrkräfte fest, dass bislang unbekannte Täter in einer Schule in der Clichystraße Gegenstände stahlen. Diese gelangten nach ersten Ermittlungen der Polizei Heidenheim vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude. Die Täter brachen die Tür zu mehreren Zimmern mit massiver Gewalt auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Fotoapparate und auch Gegenstände, die Lehrern gehörten.

Die Polizei Heidenheim (07321/3220) bittet Zeugen, die etwas zu dieser Sache sagen können, sich zu melden.

Vorbeugung:

Sicher sind Schulen in der Regel gegen Einbruch geschützt. Dennoch gelang es Unbekannten in diesem Fall, in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell