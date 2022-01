Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Lkw stieß gegen Arbeitsbühne

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 12.1.2022, 13.40 Uhr stieß der Fahrer eines Lkws auf der Straße Am Bahnhof in Oelde mit seinem Fahrzeug gegen einen Arbeitskorb einer Arbeitsbühne. In dem Korb, der auf eine Höhe von etwa 3,50 Meter ausgefahren war, befand sich ein 54-jähriger Oelder. Der Mann nahm die angebrachte Weihnachtsdekoration ab. Durch den Zusammenstoß geriet der Korb ins Schwanken, so dass der Arbeiter das Gleichgewicht verlor. Dadurch verletzte sich der 54-Jährige leicht. Zur weiteren ärztlichen Behandlung brachten Rettungskräfte den Oelder in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkws fuhr allerdings weiter und kümmerte sich nicht um den Unfall. Ermittlungen nach dem Fahrer bei der Spedition zu der der Lkw gehört wurden eingeleitet.

