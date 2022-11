Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus in Vollbrand

Steigerthal (ots)

In einem Ortsteil von Nordhausen steht derzeit ein Wohnhaus in Flammen. Gegen 10.40 Uhr ging die Meldung des Brands bei der Rettungsleitstelle ein. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort, um das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Das betreffende Wohnhaus ist nach momentanen Stand nicht mehr zu retten. Zu der Brandursache wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen, sobald der Brandort begangen werden kann.

