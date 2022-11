Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnwagen in Brand geraten

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagvormittag wurde der Brand eines Wohnwagens in der Hollenbacher Landstraße mitgeteilt. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand der Campingwagen bereits im Vollbrand. Nachdem bekannt wurde, dass in dem Wagen Gasflaschen lagerten, wurde der Einsatz auf das Herunterkühlen dieser konzentriert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

