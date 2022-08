LPI-J: Parkrempler

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Jenaer Straße in Eisenberg meldete Diensttagmittag zwei Ladendiebe. Der 36-jährige Mann und die 44-jährige Frau hatten bereits in der vergangenen Woche fünf Flaschen Alkoholika im Wert von etwa 130 Euro entwendet. Dieses Mal hatten es die beiden auf zwei Flaschen Whiskey abgesehen. Eine folgend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung brachte kein weiteres Beutegut zum Vorschein. Rückfragen bitte an: ...

